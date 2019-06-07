شكرا لقرائتكم بعثة منتخب السلة للناشئين تطير إلى البوسنة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب السلة للناشئين، إلى البوسنة لإقامة معسكر مغلق استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية والتى تستضيفها مصر الشهر الجارى .

ويستمر المعسكر لمدة 7 أيام، و يرأس البعثة هناك رفيق يوسف المدير الفنى ، والجهاز المعاون له ويضم أحمد عبد الوهاب ، و إيهاب صلاح ، بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم علاج طبيعى.

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبا وهم مؤمن طارق خيرى ، و أحمد محمد يحيى ، و عمر محمد جابر الدياسطى ، و مروان طارق محمد ، و أسر محمد جودة ، و أحمد ياسر ريحان ، وبلال محمد عبد المطلب ، و محمود وليد عبد المحسن ، ، و عبد الله ناصر ، و على أحمد وحيد ، و عمر سعد ، و ابراهيم محمد محرم ، و كريم وليد ابو سريع ، محمد على عبد المنعم.