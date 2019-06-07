شكرا لقرائتكم بعثة منتخب السلة للناشئين تطير إلى البوسنة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب السلة للناشئين، إلى البوسنة لإقامة معسكر مغلق استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية والتى تستضيفها مصر الشهر الجارى .
ويستمر المعسكر لمدة 7 أيام، و يرأس البعثة هناك رفيق يوسف المدير الفنى ، والجهاز المعاون له ويضم أحمد عبد الوهاب ، و إيهاب صلاح ، بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم علاج طبيعى.
وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبا وهم مؤمن طارق خيرى ، و أحمد محمد يحيى ، و عمر محمد جابر الدياسطى ، و مروان طارق محمد ، و أسر محمد جودة ، و أحمد ياسر ريحان ، وبلال محمد عبد المطلب ، و محمود وليد عبد المحسن ، ، و عبد الله ناصر ، و على أحمد وحيد ، و عمر سعد ، و ابراهيم محمد محرم ، و كريم وليد ابو سريع ، محمد على عبد المنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة منتخب السلة للناشئين تطير إلى البوسنة اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.