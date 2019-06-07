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جدة - عمرو شويل أجيرى يحذر الفراعنة من الكرة الجديد لبطولة أمم أفريقيا
طالب خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول من لاعبيه ضرورة التعود على الكرة الجديدة التى يخوض بها التدريبات خلال الفترة الحالية.
أضاف أجيرى خلال تدريب الفراعنة الأول أنه يجب التعود على الكرة ولمسها بشكل متكرر حتى يتعود اللاعبون عليه وذلك قبل بدء خوض مباريات الفريق الودية خلال فترة الاستعداد الحالية.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة مصر 2019 التى ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
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