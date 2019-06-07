شكرا لقرائتكم حرس الحدود يقرر صرف مكافأت خاصة للاعبين للبقاء فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولى نادى حرس الحدود، على اصادر قرار بصرف مكافأت خاصة للاعبى الفريق، لبقائهم فى الدورى الممتاز . وكان حرس الحدود قد تعالدل أمام الزمالك ايجابيًا بنتيجة 1-1 ، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكسب الاسكندرية ليضمن الفريق البقاء فى الدوري رسمياً. وأحتل فريق حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة .

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