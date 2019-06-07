شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مصرى لمباراة تونس والعراق اليوم بقيادة محمد معروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طاقم تحكيم مصرى لمباراة تونس والعراق اليوم بقيادة محمد معروف أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجرئ إدارة مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره العراقي التى ستقام اليوم. وجاء طاقم التحكيم المصري كالتالي: محمد معروف حكم ساحة يساعده كل من تحسين عبد السادات ويوسف البساطي وحكم رابع فهو أمين عمر. ويلتقى المنتخب التونسى نظيره التونسى على أرضية بالملعب الاولمبي برادس فى الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. Advertisements ومن المقرر أن يخوض المنتخب التونسي المباراة بالزى الأحمر بينما سيخوض العراقيون المباراة باللون الأخضر. ويستعد المنتخب التونسي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر والتى ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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