شكرا لقرائتكم عيدية كهربا على الجماهير البيضاء.. صورة لنجم الزمالك مع مسئول اتحاد جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، منذ قليل صورة له عبر "سناب شات"، تجمعه مع عبد الله شرف عضو شرف نادى اتحاد جدة السعودى،

و توقعت جماهير الزمالك بأن هذه الصورة قد تثبت رغبة اللاعب فى العودة مرة أخرى إلى الدورى السعودى، وكان شرف الدين تفاوض فى وقت سابق مع الزمالك، لضم اللاعب.

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شارك كهربا فى الفترة التى تم اعارته الى اتحاد جدة لمدة موسمين فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016- 2017، و2017-2018.

يذكر أن إدارة الزمالك رحبت باحتراف كهربا مجددا فى الموسم الجديد بشرط وصول عرض رسمى له يتناسب مع متطلبات النادى الأبيض وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشف أن كهربا بات مرشحاً للعودة إلى صفوف اتحاد جدة السعودى بداية من الموسم الجديد.