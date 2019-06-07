شكرا لقرائتكم باسم مرسى ينتظر رد الزمالك لتحديد وجهته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتمع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مع اللاعب باسم مرسى مهاجم الفريق المنتهى إعارته لسموحة، لتحديد موقفه فى الموسم الجديد.
و لكن باسم مرسى سوف يواجه صعوبة كبيرة فى العودة للفريق الأبيض خاصة بعد عودة المهاجم الصاعد مصطفى محمد بعد نهاية فترة إعارته لطلائع الجيش، كما دخل الأبيض فى مفاوضات مع أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدورى لضمه فى فترة الانتقالات القادمة.
وينتظر مرسى رد الزمالك النهائى حول موقفه بعد الجلسة التى عقدها مع تيجانا وذلك لتحديد وجهته القادمة فى الموسم المقبل.
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