شكرا لقرائتكم اليوم انطلاق الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، اليوم الجمعة، والتى تقام فى الصين وتستمر حتى 10 يونيو الجارى ، بمشاركة المنتخب الوطنى. ويرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه كل من محمد عبد الرحمن، هانى قشطة مدربان ، هيثم صبحى، و عصام صقر حكام دوليين. تضم قائمة المنتخب كلاً من سارة عاصم ، رضوى سيد ، ريم أحمد ، ياسمين حمدى ، جيانا محمد فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين الهوارى ، أحمد اشرف ، مالك جمعة ، على محمد الصاوى، محمد الكتبى ، محمد أحمد رمضان ، عبد الله هشام ، عبد الله ممدوح ، طه طارق.

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