شكرا لقرائتكم المصارعون يمتدحون شعبية WWE في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر مصارعو WWE عن حماستهم للمشاركة في عرض سوبر شوداون في جدة يوم الجمعة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقال المصارع المخضرم تريبل إتش في تصريح لـ"العربية": WWE لديها قاعدة شعبية كبيرة في الشرق الأوسط وفي السعودية على وجه الخصوص، الجماهير هنا لديها تفاعل كبير، وأنا سعيد جدا لحضورنا وتقديمنا هذا العرض هنا.

وأضاف الجامايكي كوفي كينغستون: أنا سعيد جدا لتواجدي هنا في السعودية، هي المرة الثانية التي أزور فيها البلاد بعد عام 2014، قضيت هنا 7 أيام وكانت لدي تجربة مميزة عن الثقافة هنا، هي واحدة من أكثر الأماكن التي أفضلها، فالجميع مضياف ويرحب بنا بحفاوة.

فيما قال سيث رولينز: أتطلع كثيرا لمباراة سوبر شو داون سنقدم عرضا مذهلا، والطاقة التي يمدنا بها الجمهور ستكون كبيرة، فإذا كان الجمهور متفاعلا مع العرض فإننا نشعر بذلك وهو أمر ينعكس علينا، وكما قلت سابقا، أنا سعيد للقدوم إلى السعودية وتملؤني الحماسة لهذا العرض.