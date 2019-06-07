شكرا لقرائتكم كين خارج التشكيلة.. وستيرلنغ قائداً أمام هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج هاري كين قائد منتخب إنجلترا من تشكيلة فريقه أمام منتخب هولندا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، يوم الخميس، ليرتدي رحيم ستيرلينغ شارة القيادة بدلًا منه.

وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل أوائل أبريل الماضي ولم يشارك مع توتنهام حتى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، والتي خسرها فريقه صفر - 2 أمام ليفربول في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا.

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وفضل غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا عدم البدء بأي من اللاعبين السبعة الذين خاضوا المباراة النهائية في مدريد، مما يعني وجود قائد ليفربول جوردان هندرسون على مقاعد البدلاء.

وحصل ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي على شارة القيادة مع جلوس كين على مقاعد البدلاء، وذلك ليحظى بفرصة الاحتفال بالمباراة رقم 50 له بقميص المنتخب الإنجليزي.

ويلتقي الفائز بالمباراة مع المضيفة البرتغال في المباراة النهائية يوم الأحد القادم، فيما يلعب الخاسر مع سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث في مدينة غيماريش البرتغالية.