المستقبل فيليكس والبطل التاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدفقت جماهير المنتخب البرتغالي على ملعب «الدراجاو» بحثاً عن لمحة عن مستقبل الفريق، ولكن بينما يمكن أن يكون جواو فيليكس، اللاعب الصاعد بفريق بنفيكا، النجم المنتظر للفريق، ذكر كريستيانو رونالدو الجميع بأنه لا يزال كل شيء في الوقت الحالي وأنهى كل شيء للفريق بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وقال فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي: عندما يسجل شخصاً ما ثلاثة أهداف، فهو يصنع الفارق، مضيفاً أن رونالدو «نابغة في كرة القدم».

وجرى الثناء على فيليكس، الذي كان يخوض أول مباراة دولية له في نهاية موسمه الأول مع الفريق الأول، حيث إنه يقدم أداء متميزاً، ولكن هذا أيضاً ربما ألمح إلى أن زمن رونالدو (34 عاماً) لن يستمر للأبد.

يظل رونالدو، رغم أدائه في الفترة الماضية يشير إلى خلاف ذلك، مجرد بشر. في النهاية، سيصل للنهاية، ويتقبل شكر أمة ممتنة، ويودع الملاعب بالطريقة المثالية.

ولكن حتى الآن، مازال رونالدو هو البطل التاريخي الذي قاد البرتغال للقب كأس أوروبا 2016، ويتطلع لمجد جديد الأحد في النهائي.

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وقال رونالدو: «بكل وضوح، تلك الأهداف الثلاثة كانت مهمة للغاية، أهداف جميلة. ولكن الأهم أننا فزنا وأن الفريق تأهل للمباراة النهائية، التي كانت هدفنا».

وتم الهتاف باسم رونالدو من قبل الجماهير البرتغالية. وربما يكون فيليكس، الذي يجلس على مقاعد البدلاء الآن، حصل على الإلهام ولكن سيتم تذكيره أيضا بحجم المكان الكبير الذي ينوي ملئه.

وقال المدرب سانتوس عن أداء فيليكس: «لم يكن هذا اختبارا، مثل هذه الأشياء تكون في المدرسة. أقيم اللاعبين خلال الموسم واستدعيهم لأنهم يستحقون التواجد ويمكنهم اللعب في أي ظروف».

سيكون تطور اللاعب مصدر اهتمام في السنوات المقبلة، ولكن في المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، سيكون التركيز على رونالدو مرة أخرى.

وبعد أن تقلص دوره، ليصبح متابعا للمباراة النهائية ببطولة يورو 2016 التي توج بها المنتخب البرتغالي على حساب نظيره الفرنسي بسبب الإصابة، سيحظى رونالدو بفرصة إضافة لقب إلى أسطورته أمام محبيه.