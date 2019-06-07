شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحصد ثمار الدمج ويبلغ قمة الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مسعد عبد الوهاب

هي حقيقة لا يمكن إنكارها، كما أنها واقع لا يمكن تجاهله، فمن يطالع حصاد الموسم الحالي في ناديي الشارقة وشباب الأهلي في مختلف الألعاب سيجد أمامه طفرة ملحوظة في كم الألقاب والإنجازات التي تحققت، وإذا بحثت عن القاسم المشترك بين الناديين لن تجد متغيراً جديداً سوى قرار الدمج التاريخي الذي صدر في يوم واحد من قبل كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في إمارة دبي، ونادي الشعب مع نادي الشارقة في إمارة الشارقة، وقد كان ذلك القرار الشهير تحديداً في يوم 16 مايو /آيار عام 2017.

في هذا التحقيق نقف عند تلك الحقيقة بمفرداتها من حيث الكم والكيف للبطولات التي تحققت في الناديين ومدى ارتباطها بالقرار التاريخي الذي صنع في الحال نقلة على صعيد قاعدة اختيار وانتقاء اللاعبين، كما أسهم بشكل مباشر في زيادة الدعم الخاص بكل لعبة، وقد حرصنا على رصد المعلومات بالوقائع والأرقام، كما التقينا المعنيين في الناديين وجمهورهما حتى تكتمل الصورة شكلاً وموضوعاً بالأسباب والنتائج. اتفقت آراء مسؤولين ومدربين ولاعبين في نادي شباب الأهلي، على أن الدمج حقق مكاسب عديدة من النواحي الإدارية والفنية كما رفع من رصيد الإنجازات التي حققها النادي منذ تم الدمج، وزاد من المحصلة خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019 وهو الثاني في عهد الدمج الذي تم يوم السادس عشر من مايو/‏ أيار من عام 2017. عندما تم دمج نادي الشباب العربي، ونادي دبي الثقافي الرياضي، مع النادي الأهلي الرياضي، في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي دبي»، تباينت الآراء حول القرار على خلفية الانتماءات للأندية الثلاثة، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل مكان بالعالم، غير أن ثقافة التقبل وقتها لم ترق إلى المستوى الذي يعد به قرار الدمج الذي لم يأت إلاّ على خلفية ودراسة مستفيضة جدواها تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الرياضة بعدما أصبحت صناعة عالية التكلفة المالية من أجل تقديم المنتج الرياضي في كرة القدم وغيرها من الألعاب بشكل يتوافق والمعايير التنافسية عالية المستوى لمقارعة الأقوياء وتحقيق الإنجازات. واتفقت الآراء هنا، على أن قرار الدمج كان له مردوده الإيجابي بالنسبة لكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى. وظهر هذا جلياً في الموسم الحالي 2018 - 2019، بنجاح الفريق الأول في التتويج بلقبي بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية، وكأس الخليج العربي، علاوة على وصافة دوري الخليج العربي بعد الشارقة المتوج بطلاً، لتكون هذه الإنجازات بمثابة انطلاقة جديدة لفريق «الفرسان» مدشّناً مرحلة قطف ثمار الدمج على أرض الواقع بالنسبة لنادي شباب الأهلي، من بوابة الموسم الحالي 2018 - 2019 بعد موسم سبقه وخلا من الإنجازات، علماً أنه كان الأول تحت الدمج. واتفقت آراء مسؤولين ومحللين ممن أدلوا بدلوهم هنا، على أن الدمج له مردوه المباشر لفائدة نادي شباب الأهلي من النواحي الفنية والاقتصادية والتنافسية بعدما تم توجيه الموازنات إلى نادٍ واحد بدلاً من ثلاثة في السابق ما يعني تركيز الصرف وترشيده، بحيث يفي بغرض الإعداد والتدريب من أجل تقوية الفرق الرياضية للنادي في الألعاب الفردية والجماعية، لتمكينها من المنافسة بقوة على الألقاب وهو ما بدأ يظهر في الموسم الحالي، فيما نجح اللواء محمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي في توحيد جهود الجميع من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية للعمل بروح الفريق لغاية واحدة هي رفع شعار النادي وحسن تمثيله وإحراز الإنجازات بما يليق والمكانة المرموقة للنادي الذي يرتدي لاعبوه خلال المنافسات (بالأحمر والأخضر متحدان معاً) تحت شعار واحد لكيان شباب الأهلي، فيما أبدى جمهور النادي على لسان رئيس مجلس الجماهير رضاه عما حققته فرق النادي ككل كثمار للدمج. وفي التالي محصلة متابعة «الخليج الرياضي» للموضوع:

المشاركة في أبطال آسيا محك صعب لتأكيد القدرة على المنافسة

محمد غراب: إنجازات الكرة مؤشر لمكاسب الدمج

قال محمد مطر غراب محلل قناة دبي الرياضية: الدمج كقرار لم يكن غريباً على رياضة الإمارات وكرة القدم على وجه الخصوص التي شهدت حالات مشابهة في السابق، ولابد أن تكون له انعكاساته وآثاره الإيجابية مع مرور الوقت، ومن أهم الآثار الإيجابية التي حققها الدمج بالنسبة لنادي شباب الأهلي هو زيادة الميزانية نتيجة ضم ميزانية ثلاثة أندية (الأهلي والشباب ودبي) سابقاً لتصبح بحوزة نادٍ واحد بكيانه الحالي، بالإضافة إلى أن مشاريع ثلاثة أندية أصبحت ملك نادٍ واحد، وبالتالي فإن العائد المالي الذي تحققه هذه المشاريع أدى لوفرة مالية تفيد في الصرف على متطلبات النشاط الرياضي بوجه عام وهذا مكسب مهم جداً من مكاسب الدمج لأن المال مطلب أساسي من المنظور الاقتصادي والاستثماري في عالم تحولت فيه الرياضة من عصر الهواية إلى الاحتراف، كما أدى الدمج إلى امتلاك النادي لمنشآت ثلاثة أندية، وهنا حدثت أيضاً وفرة من حيث البنية التحتية لنادي شباب الأهلي».

ويضيف غراب: الدمج له مردود فني إيجابي أيضاً من حيث دعمه لنوعية اللاعبين من الذين يمثلون النادي وما تحقق من إنجازات هذا الموسم في الألعاب المعتمدة بالنادي عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص يمثل مؤشراً إيجابياً فالفريق الأول لكرة القدم حقق بطولتين في الموسم الحالي 2018 - 2019، (كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي) بالإضافة إلى المركز الثاني في دوري الخليج العربي، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن التحدي الأكبر الذي ينتظر المسؤولين في نادي شباب الأهلي الآن هو أن يكون على قدر التحدي على مستوى القارة الآسيوية عندما تحين مشاركته في دوري أبطال آسيا من جديد، وأعني بذلك أن يكون رقماً صعباً قادراً على المنافسة على اللقب، لذلك تمثل المشاركة محكاً سيظهر قوة شباب الأهلي على المستوى القاري، خاصة أنه سبق أن حقق الوصافة ما قبل الدمج.

ويضيف: «عودة شباب الأهلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا هي التحدي الآن في أول إطلالة للفريق على المستوى القاري بعد الدمج والإمكانات موجودة ولكن رسم سياسة المشاركة في دوري أبطال آسيا هذه المرة تحتاج إلى انتقاء جيد بالنسبة لنوعية اللاعبين والتخطيط للمنافسة على اللقب فمن ضمن مرسوم قرار الدمج أن يكون النادي منافساً على تحقيق البطولات القارية والقوة على المستوى المحلي يجب أن تصاحبها قوة موازية على المستوى القاري أيضاً».

المهري وسّع قاعدة الانتقاء ورفع معدل الإنجازات

أكد سعد عوض المهري عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، المسؤول عن ألعاب القوى وكرة الطاولة بالنادي، أن الدمج أفاد النادي من كافة الوجوه الإدارية والفنية والجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدمج آتى ثماره وأكد جدواه بدليل فوز شباب الأهلي ببطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، نظراً لكونه - الدمج - يركز النفقات المالية والصرف في الاتجاه الصحيح، كما أتاح للمدربين قاعدة أوسع لاختيارات اللاعبين من بين ثلاثة أندية كانت في السابق، مما يجعل كيان شباب الأهلي أقوى ويمكنه من المنافسة على البطولات والألقاب في ضوء الإمكانات التي أتاحها قرار الدمج الحكيم.

وقال: صحيح أن ألعاب القوى لم تكن مدرجة سوى في النادي الأهلي (سابقاً) لكن الدمج كقرار صائب وفّر الدعم المالي بشكل أكبر، وفي هذا الموسم سجلنا حوالي 118 لاعباً في ألعاب القوى، علماً أن شباب الأهلي أكبر نادٍ في الدولة سجل لاعبين.

وأضاف: الدمج انعكس إيجابياً على الإنجازات التي شهدت زيادة، ففي هذا الموسم فاز شباب الأهلي بالمركز الأول في البطولة الفردية في الضاحية، والمركز الأول في بطولة الناشئين والأشبال «دوري الفرقية»، والمركز الثاني في الدوري في الفرقية، وثاني الدوري في الفرقية، بالإضافة إلى المركز الثاني في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اختراق الضاحية، والمركز الثاني في بطولة الدوري العام ميدان ومضمار.

وتابع: في الموسم الماضي وتحت الدمج أيضاً حققنا المركز الأول في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الضاحية، ولقب بطولة الدوري العام في الضاحية، والمركز الأول في البطولة الفردية للضاحية، بالإضافة إلى المركز الثاني في الدوري، والمركز الثاني في الميدان والمضمار، وكل هذه الإنجازات ثمار الدمج الذي وفّر دعماً وإمكانات مادية وفنية ومنشآت بشكل أكبر أتاح لفرق النادي التميز.

الكاراتيه يحصد 105 ميداليات منها 31 ذهبية و33 فضية و41 برونزية

عدنان العبار: الأرقام تؤكد حكمة القرار رياضياً واجتماعياً

أكد عدنان العبار، عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، مدير رياضتي الكاراتيه والجوجيتسو، أن النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات النادي في اللعبتين تبرهن على نجاح الدمج، وتزيل الشكوك التي حامت لدى البعض في البداية على خلفية ظاهرة الانتماءات للأندية والمعروفة في الأوساط الرياضية العالمية.

وأضاف: الآن الصورة اتضحت والنتائج هي التي تتحدث؛ لتؤكد حكمة قرار الدمج وجدواه من كافة النواحي الإدارية والفنية والاجتماعية، واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، شخصية مميزة وله أهدافه وطموحاته ذات الأبعاد الاجتماعية، وهو يتعامل مع إدارة قطاع الألعاب الرياضية على أنها عائلته الثانية، ونجح في جعلنا عائلة واحدة تعمل بتفان في خدمة نادي شباب الأهلي ككيان رياضي قوي، ونجح بهذا الأسلوب وبخبرته الطويلة وحنكته في توحيد الجهود، ووضع إطار للنقاشات لتكون كلها هادفة تصب في الصالح العام للنادي.

كما تمكن من شحذ همم الجميع من أعضاء مجلس إدارة القطاع من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية؛ للعمل بروح العائلة والفريق الواحد، فمضى الجميع نحو غاية واحدة، هي تحديد الاحتياجات لكل لعبة والعمل على تطويرها ودفعها نحو المنافسة؛ من أجل حصد الألقاب، والآن عائلتنا في شباب الأهلي وبهذا الانسجام الإداري وتغليب مصلحة النادي في جعله يقطف الثمار الآن بهذه النتائج والإنجازات المتميزة ومن المؤكد أنها ستزيد في المواسم القادمة.

وأضاف: الآن النتائج التي بين أيدينا تبين الحصاد الباهر لرياضة الكاراتيه والذي بلغ 105 ميداليات ملونة هذا الموسم بواقع 31 ميدالية ذهبية، و33 فضية، و41 برونزية، كما حقق الفريق التفوق العام بجدارة واستحقاق بعدما حاز 4 دروع للتفوق في الكوميتيه فتيات، وكوميتيه الناشئات، والكاتا شباب، والكاتا آنسات، كما حققنا 6 كؤوس مركز أول في بطولة بن حيدر المعتمدة في اتحاد الكاراتيه كبطولة رسمية تحتسب ضمن رصيد نقاط التفوق العام والكؤوس جاءت في كوميتيه الرجال، وكوميتيه الشباب، وكوميتيه ناشئات، وآنسات كوميتيه، وشباب كاتا وآنسات كاتا، إضافة إلى 6 كؤوس أخرى للمركز الثاني، وكأس واحدة للمركز ثالث.

وزاد: كل الشكر للاعبين وإدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة خالد الهادي نهنأهم على إنجازاتهم التي شرفت اسم النادي في رياضة عرفت طريقها إلى الأولمبياد.

وأعرب الكابتن خالد الهادي، المدير الفني لكاراتيه نادي شباب الأهلي عن شكره لإدارة النادي، وعدنان العبار عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، مدير رياضة الكاراتيه على دعمه المستمر، ومتابعته الدؤوبة، التي قادت الفريق للإنجازات التي حققها أبناء وبنات النادي في البطولات وقال: كاراتيه شباب الأهلي داعم قوي أيضاً للمنتخبات الوطنية باللاعبين، وسيظل في دائرة التميز؛ لما توليه إدارة النادي وقطاع الألعاب الرياضية من دعم واهتمام لفريق الكاراتيه والمتابعة الدؤوبة من عدنان العبار عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المشرف على رياضتي الكاراتيه والجوجيتسو بالنادي.

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وأضاف: ما تحقق من إنجازات يؤشر بوضوح للمكاسب التي جنيناها من قرار الدمج الصائب الذي أتاح لنا أيضاً وفرة في المنشآت من حيث زيادة عدد صالات التدريب، فقبل الدمج كان عدد المسجلين في نادي الشباب (سابقاً) 70 لاعباً، أما تحت كيان شباب الأهلي فقد ارتفع العدد ووصل إلى 134 لاعباً سجلهم النادي موسم 2018 - 2019 في كشوفات اتحاد اللعبة، ولابد من الإشارة إلى وجود حوافز للاعبين في صورة بدلات تدريب شهرية، كما توجد ميزانية خاصة للعبة الكاراتيه وهذه كلها عوامل تعطي دافعاً للاعبين؛ للاستمرار على درب التميز.

شباب كرة الطاولة يحققون المركز الأول 3 مرات

حقق نادي شباب الأهلي نتائج متواضعة في بطولات كرة الطاولة، مقارنة ببقية النتائج في الألعاب الأخرى المعتمدة في النادي، ولم يحصل على المركز الأول سوى في 3 بطولات فقط ضمن فئة الشباب، وفي تفاصيل النتائج حقق لاعبو النادي المركزين الثاني والسادس في بطولة فردي الأشبال الأولى، إضافة إلى المركزين السادس والسابع في بطولة فردي الأشبال الثانية، والمركز الثالث في بطولة زوجي الأشبال، والثالث أيضاً في دوري الأشبال، علاوة على الثالث في بطولة فردي الناشئين الأولى، والثالث أيضاً في بطولة فردي الناشئين الثانية، والمركزين الثاني والثالث في بطولة زوجي الناشئين، والمركز الرابع في دوري الناشئين، والمراكز الأول والثاني والثالث والسابع في بطولة فردي الشباب الأولى، إلى جانب المركزين الأول والثاني في بطولة فردي الشباب الثانية، والمركزين الأول والثالث في بطولة زوجي الشباب.

كما حقق لاعبو شباب الأهلي المركز الأول في دوري الشباب، والمراكز الثاني والثالث والخامس والثامن في بطولة فردي الرجال الأولى، والمراكز الثالث والخامس والسادس في بطولة فردي الرجال الثانية، والمركزين الثالث والثالث مكرر في بطولة زوجي الرجال، والمركز الثالث في دوري الرجال.

كرة الصالات تتسيد ب «ثلاثية»

«رباعية» للسلة واليد.. والطائرة تحلق بلقبين

جاء حصاد نادي شباب الأهلي في الألعاب الجماعية مثمرا بتحقيق فرق النادي 9 ألقاب في مختلف المسابقات التي نظمت في الموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019، على مستوى ألعاب كرة السلة واليد والطائرة، وكرة قدم الصالات علاوة على درع التفوق العام في الكرة الطائرة، وجاء الحصاد كالتالي: في كرة السلة توج فريق الرجال بلقب بطولة الدوري، كما فاز فريق البراعم بكأس البراعم لكرة السلة.

وفي كرة اليد فاز فريق الرجال بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما فاز فريق الأشبال بلقب بطولة الدوري.

وعلى صعيد الكرة الطائرة توج فريق الرجال بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما حاز شباب الأهلي درع التفوق العام.

وفي كرة قدم الصالات أكد نادي شباب الأهلي تفوقه بحصد ثلاثية أكد بها جدارته، سجلها فريق الرجال، الذي توّج بلقب بطولة الدوري، كما فاز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأكمل الثلاثية بالفوز بكأس الإمارات.

أبطال الجوجيتسو يحصدون 208 ميداليات منها 85 ذهبية

جاءت الغلة التي حصدها جوجيتسو نادي شباب الأهلي وفيرة، بتمكنه من حصد 208 ميداليات ملونة، بواقع 85 ذهبية و50 فضية و73 برونزية.

وأوضحت سميرة حسين محمد المازمي مديرة فريق الجوجيتسو بنادي شباب الأهلي، أن حصاد الدمج أفاد كثيراً من ناحية زيادة عدد اللاعبين الذي بلغ نحو 180 لاعباً، منهم 95 لاعبة، مما يعكس إقبال العنصر النسائي على اللعبة بفضل برنامج التدريب المتميز الذي يوفره النادي ويشرف عليه جهاز فني يتمتع بالكفاءة، علاوة على الرعاية الشاملة التي يلقاها الفريق من قطاع الألعاب الرياضية بالنادي.

وأشارت المازمي إلى أن الدمج انعكس بشكل إيجابي على فريق الجوجيتسو من خلال امتلاك النادي صالات تدريب على أعلى مستوى فضلاً عن توافر الأدوات اللازمة للتدريب والرعاية الطبية المميزة التي يجدها اللاعبون واللاعبات، كما تحرص إدارة الفريق على تنفيذ سياسة قطاع الألعاب الرياضية في التواصل مع أسر اللاعبين واللاعبات ومتابعتهم دراسياً على مدار العام بما يحقق لهم الرعاية الشاملة باعتبار النادي مؤسسة رياضية تربوية تطبق أحدث البرامج التي تكفل رعاية وإعداد أبنائه بصورة مثالية لتمكينهم من النيل من الفوائد الجمة التي تمنحها الرياضة لممارسيها وتحقيق البطولات والألقاب، خاصة أن رياضة الجوجيتسو تمتاز بإكساب ممارسيها صفات الجرأة والشجاعة والاعتزاز بالنفس جنباً إلى جنب مع الارتقاء بمستوى لياقتهم البدنية والنواحي المهارية.

دراجات شباب الأهلي تحصد درع الدوري العام

جاءت نتائج رياضة الدراجات في نادي شباب الأهلي لتضاف بدورها إلى جملة الإنجازات التي حققها النادي في الموسم الرياضي الحالي، وجاء إنجاز فئة الرجال الفائز بدرع الدوري العام ليكون الأبرز في سجل إنجازات هذا الموسم ومحصلته كالتالي: في فئة الرجال حقق فريق دراجات نادي شباب الأهلي درع الدوري العام، وفي بطولة الإمارات فردي ضد الساعة، حلّ جابر حسين المنصوري في المركز الثاني وأحمد يوسف المنصوري في المركز الثالث، وفي بطولة الإمارات للفرقي ضد الساعة حقق الفريق المركز الأول عن طريق أحمد يوسف المنصوري، وجابر حسين المنصوري، وماجد محمد البلوشي.

وفي بطولات فئة الشباب (درع التفوق الفرقي) حلّ دراجو شباب الأهلي في المركز الثالث، وفي بطولة الإمارات فردي ضد الساعة حل عمر عبدالرزاق الجسمي في المركز الثاني، وفي بطولة الإمارات فرقي ضد الساعة حل دراجو شباب الأهلي في المركز الثاني.

بنية تحتية قوية بعوائد مالية وجذب جماهيري

الأحمدي: الدمج وفّر 700 لاعب في مدرسة الكورة

قال عبدالعزيز محمد الأحمدي، مسؤول أكاديمية نادي شباب الأهلي الخاصة لكرة القدم: «دمج أندية الأهلي والشباب ودبي تحت كيان واحد هو نادي شباب الأهلي كان قراراً صائباً جداً من الناحية الاقتصادية، فهو نجح بصورة كبيرة وعلى المستوى الاقتصادي استفدنا من الدمج مالياً وجماهيرياً من خلال زيادة عدد الجماهير نتيجة دمج الأندية الثلاثة وهذا من ضمن الإيجابيات التي حققها الدمج».

أضاف الأحمدي: «استفاد النادي أيضاً من دمج المنشآت الرياضية لثلاثة أندية سابقاً أصبحت بحوزة ناد واحد هو شباب الأهلي، الذي يملك الآن بنية تحتية كبيرة من ملاعب مفتوحة وصالات مغطاة متعددة الأغراض، وهذا يفيد في ارتقاء النادي إلى المنافسة على المستوى الآسيوي وليس محلياً فقط، كما أن بعض المنشآت تؤجر وتدر دخلاً للنادي، وبعض الأراضي ستستغل في إنشاء مشروعات تجارية كبيرة لصالح النادي وتأسيساً على ذلك فإن النادي تحت الدمج قطع خطوة كبيرة جداً في الاعتماد على نفسه».

وعن الزيادة التي حققها الدمج في عدد اللاعبين المنتسبين لمدرسة كرة القدم قال: قبل الدمج كان عدد اللاعبين الملتحقين بمدرسة كرة القدم 400 لاعب، والآن وصل العدد لحوالي 700 لاعب وهذا في حد ذاته مكسب كبير لأن الزيادة ستتيح الفرص بشكل أكبر لإفادة النادي بلاعبين متميزين قادرين على الدفاع عن ألوانه في المسابقات الكروية المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار أن مدرسة الكرة والمراحل السنية بوجه عام هي الداعم الرئيسي للفريق الأول باللاعبين الموهوبين.

ويضيف: عودة فريق كرة القدم الأول للعب في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في النسخة القادمة مكسب كبير ويعول النادي على تحقيق إنجاز فيه بعدما حقق الوصافة في آخر مشاركاته عندما حل ثانياً بعد غوانز الصيني في نسخة 2015.

جماهير النادي تشيد ببداية قطف الثمار

محمد راشد: راضون عن نتائج النادي

أكد محمد راشد بن عجيل رئيس مجلس جماهير نادي شباب الأهلي، أن جمهور النادي راض كل الرضا عما حققته فرق النادي تحت الدمج على مستوى كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية الأخرى، مشيراً إلى أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقبي الكأس، علاوة على المركز الثاني في دوري الخليج العربي للمحترفين، والبطولات والألقاب التي حققتها فرق النادي في الألعاب الأخرى الجماعية والفردية، دليل على نجاعة قرار الدمج، والذي أفاد النادي على المستويين الفني والمالي، حيث تركزت الميزانية في الصرف على نادٍ واحد بما يمكنه من الصرف على متطلبات النشاط واختيار وجلب لاعبين ذوي مستويات عالية.

وقال: نادي شباب الأهلي قلعة رياضية كبيرة وأصبح أمنية لأي لاعب الانضمام لصفوفه، حيث يعمل برؤية ثاقبة تقصد المنافسة والوصول للعالمية، جماهير النادي سعيدة ببداية قطف ثمار الدمج، ولكن العتب على البعض على خلفية الانتماءات السابقة، ولا بد من رسالة أوجهها في هذا السياق مضمونها أننا يجب أن نتوحد أكثر كجماهير وندعم فرق النادي بكل قوتنا من أجل إنجاح مشروع الدمج، خاصة أن النادي مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل والمطلوب إحراز اللقب كهدف.