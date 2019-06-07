الشارقة يعسكر في هولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

بدأت شركة الكرة الشرقاوية برئاسة محسن مصبح في التجهيز لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم والذي من المقرر أن يكون في هولندا هذا الموسم على عكس المواسم السابقة التي كان «الملك» يقيم معسكراته الخارجية في ألمانيا والنمسا، وسيكون معسكر الإعداد للموسم الجديد 2019-2020 خلال الفترة من 20 يوليو/ تموز وحتى 9 أغسطس/آب المقبلين.

وعلى خط متصل، أكد نادي الشارقة أنه سيتم الإعلان عن فعاليات احتفالية رسمية خاصة بالجماهير عبر الحسابات الرسمية للنادي في وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً الأخبار المتداولة عن تنظيم نادي الشارقة لمسيرة في الإمارة الباسمة.

يذكر أن المسيرة بمناسبة فوز «الملك» ببطولة دوري الخليج العربي كانت مجرد فكرة ضمن سلسلة الاحتفالات المتوالية في الأيام الماضية، وتم الغاؤها بسبب عطلة عيد الفطر، لأن المسيرة تتطلب ترتيبات خاصة مع العديد من الجهات الرسمية.