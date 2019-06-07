هاميلتون للابتعاد في الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل بطل العالم سائق المرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون في مواصلة هيمنة فريقه على سباقات الفورمولا واحد، ومعادلة رقم سابق للأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر الذي فاز سبع مرات على الحلبة الكندية.

ويسعى هاميلتون إلى تحقيق فوزه الشخصي الخامس والثالث توالياً، والانتصار السابع لفريقه هذا الموسم؛ وذلك في جائزة كندا الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم.

فبعد منافسة حامية الوطيس مع زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس مطلع الموسم الحالي، نجح هاميلتون بطل العالم خمس مرات في الابتعاد في الصدارة بفارق 17 نقطة بعدما حسم سباقي إسبانيا وموناكو خلال الشهر الماضي.

ولهاميلتون سجل حافل في السباق الكندي على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال؛ إذ حقق الفوز ست مرات وانطلق من المركز الأول ست مرات أيضاً منذ عام 2007، وسيتمكن بحال فوزه في سباق بعد غد الأحد، من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله شوماخر.