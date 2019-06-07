شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا مكتمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض المنتخب الألماني لكرة القدم حصة تدريبية في آخن، بصفوف مكتملة؛ حيث يتطلع الفريق لخوض مباراتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بقائمة تضم جميع اللاعبين ال22. وتلعب ألمانيا أمام بيلاروسيا وإستونيا خلال يومي غد السبت، والثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وشارك ليون جوريتسكا في حصة تدريبية منفردة بعد غيابه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام لايبزيج في 25 من الشهر الماضي.

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