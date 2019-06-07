«الصغيرة» أنيسيموفا تفقد هاليب لقبها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب عشاق التنس اليوم، لقاء العمالقة بين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، في نصف نهائي بطولة رولان جاروس.

ويحظى الثنائي بتنافس شديد في تاريخ رياضة التنس، خاصة أنهما يتواجهان للمرة التاسعة والثلاثين في مسيرتهما، حيث يتفوق نادال في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما بنتيجة 23 - 15 والتي تتضمن تسع مباريات نهائية في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام) و12 مباراة في البطولات الكبرى. على خط آخر، فقدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة لقبها في بطولة رولان جاروس بخسارتها 2-6 و4-6 أمام الأمريكية الناشئة أماندا أنيسيموفا (17 عاماً) التي أصبحت أصغر لاعبة تبلغ المربع الأخير في البطولة الفرنسية منذ عام 1990.

وبلغت أنيسيموفا (17 عاماً) نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، لتلاقي الأسترالية آشلي بارتي الثامنة التي تغلبت على المصنفة 14 الأمريكية ماديسون كيز 6-3 و7-5 على ملعب سوزان لنجلن.

وأصبحت أنيسيموفا الروسية الأصل والمصنفة 51 عالمياً أصغر لاعبة تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى بعد التشيكية نيكول فايديسوفا عام 2007 في بطولة أستراليا المفتوحة، والأصغر في نصف نهائي رولان جاروس منذ مواطنتها جنيفر كابرياتي عام 1990، وأصغر أمريكية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى منذ فينوس وليامس عام 1997 في فلاشينج ميدوز في نيويورك.