موريس يصل اليوم للتوقيع للوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يصل المدرب الهولندي موريس ستين إلى أبوظبي اليوم، للتوقيع بشكل رسمي على العقد مع إدارة «العنابي»، والإشراف على قيادة الفريق الأول اعتباراً من فترة الإعداد للموسم الجديد، علماً بأن العقد سيكون لمدة موسم قابل للتجديد.

وسيجتمع المدرب فور وصوله مع أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم بجانب عبدالسلام جمعة مدير الفريق الأول الجديد للاتفاق حول ملامح فترة إعداد العنابي للموسم الجديد التي ستبدأ في أبوظبي في 20 يونيو/ حزيران الجاري قبل السفر يوم 25 من الشهر نفسه إلى هولندا لإقامة المعسكر الإعدادي، لاسيما وأن الفريق تنتظره استحقاقات آسيوية قبل المشاركة في الموسم المحلي.

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كما ستتم أيضاً في الاجتماع مناقشة اختيار الطاقم الفني والبدني المساعد للمدرب الجديد. ويذكر أن الطاقم المساعد للمدرب الهولندي تين كات انتهت مهمته مع رحيل الأخير.

كما أكد مصدر في النادي أن الإدارة ما زالت تدرس العروض المقدمة للثنائي محمد عبدالباسط، وسالم سلطان، خاصة أن الثنائي تلقى عدة عروض من الشارقة والظفرة وبني ياس.

وعلى جانب آخر، رشحت الأخبار أن الوحدة مهتم بضم اللاعب نجم نادي الرجاء والمنتخب المغربي للشباب أسامة الزمراوي الذي قضى فترة معايشة لمدة شهر في أكاديمية النادي في أبوظبي مؤخراً، وفي حال نجاح الوحدة في الاتفاق مع نادي الرجاء المغربي سيتم تسجيل الزمراوي في خانة اللاعبين المقيمين بجانب يحيى الغساني، وعبدالله الرفاعي الذي عاد للفريق بعد انتهاء فترة إعارته للظفرة.