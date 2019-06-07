بيرو تهزم كوستاريكا ودياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع منتخب بيرو لكرة القدم فوزاً صعباً من ضيفه الكوستاريكي 1 - صفر، خلال المباراة الودية ضمن استعدادات بيرو ل«كوبا أمريكا». ويدين منتخب بيرو بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان كويفا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. ويلعب منتخب بيرو في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في المجموعة الأولى مع منتخبات فنزويلا وبوليفيا والبرازيل.

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