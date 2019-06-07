خليفة مبارك: جاهز للعودة إلى النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد خليفة مبارك لاعب نادي النصر ومنتخب الإمارات جاهزيته للعودة مجدداً للملاعب بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مباريات منتخب الإمارات بكأس آسيا الإمارات 2019.

وقال قلب الدفاع في تصريحات ل«الخليج الرياضي» إن حالته تحسنت بشكل غير متوقع وفي زمن قياسي أقل بكثير من الذي حدده الطبيب المعالج.

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وأوضح مبارك أنه جاهز للعودة مجدداً للملاعب والمشاركة مع فريقه ومنتخب الإمارات في حال تم استدعاؤه.

وقال إن العملية الجراحية التي أجراها يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي تكللت بالنجاح وبشكل إيجابي للغاية وقد لاقت تجاوباً أكثر من المتوقع، حيث التحم العظم بنسبة 100% في 3 أشهر رغم أن المدة المتوقعة كانت 4 أشهر.

وأكد خليفة مبارك أن الطبيب المعالج أخبره أن وضعه الصحي أصبح أفضل، وقد بدأ بالفعل مرحلة الجري على الجهاز قبل الموعد المحدد سابقاً وذلك بأربعة أسابيع.

وسينضم اللاعب إلى معسكر فريقه في ألمانيا الشهر المقبل استعداداً للعودة لدوري الخليج العربي الموسم المقبل.