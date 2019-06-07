شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستجوب رئيس «كاف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خضوع رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، أحمد أحمد، للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية، أمس.
وأورد الاتحاد الدولي في بيان أنه «أخذ علماً بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف».
ونشرت مجلة «جون أفريك» عبر موقعها الإلكتروني، أمس، أن أحمد أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفاً للكاميروني عيسى حياتو الذي حكم «الكاف» نحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة «تاكتيكال ستيل» التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
وكان أحمد أحمد موجوداً في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيساً للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.
وتأتي الأنباء عن استجواب أحمد في خضم سلسلة أحداث مثيرة للجدل تشهدها كرة القدم القارية قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لإقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.
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