6 لاعبين على أبواب الرحيل عن سلة شباب الأهلي

ينتظر 6 من اللاعبين الأساسيين في صفوف فريق السلة بنادي شباب الأهلي ممن تعدت أعمارهم 30 عاماً الرحيل عن النادي، إذا لم تتوصل الإدارة معهم لاتفاق نهائي بشأن تمديد تعاقدهم للعب لفترة مقبلة مع النادي.

اللاعبون الستة الذين يحق لهم الانتقال الحر بداية من الموسم هم: الشقيقان سعيد ومحمد مبارك وكل من موسى خويدم وجاسم عبدالرضا وسعيد عاشور وراشد ناصر.

وكان اتحاد السلة منح اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاماً حرية الانتقال الحر إلى ناد آخر بشرط ألا يكون مرتبطاً بأي عقود مع ناديه الحالي. وينتظر اللاعبون الستة قراراً نهائياً من قبل إدارة شباب الأهلي لتحديد وجهتهم المقبلة، خاصة أنهم يمثلون الفئة الأفضل في صفوف الفريق وقد ساهموا بما يمتلكون من خبرات في قيادة فريقهم لتحقيق العديد من الألقاب على مدار الأعوام الأخيرة.

ويتوقع أن تسعى فرق عديدة في الدولة لاستقطاب عدد من نجوم نادي شباب الأهلي من أصحاب الخبرة الذين يحق لهم الرحيل عن ناديهم مع تقديم كل المغريات التي تجعلهم يسعون للرحيل عن ناديهم القديم، وفي المقابل تسعى إدارة نادي شباب الأهلي للوصول إلى اتفاقات نهائية مع اللاعبين لضمان بقائهم في النادي والدفاع عن ألوانه.