شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أولى لأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم بخسارته الأولى تحت إشراف المدرب جريج برهالتر عندما سقط أمام نظيره الجامايكي صفر-1 في مباراة ودية استعداداً لخوض الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وسقط المنتخب الأمريكي أمام جمهوره في واشنطن بهدف سجله شامار نيكولسون بعد نحو ساعة من زمن اللقاء.
وهي الخسارة الأولى في عهد المدرب الجديد برهالتر الذي بدأ مهمته في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد مع تشيلي (1-1).
وكانت المباراة بين المنتخبين إعادة لنهائي الكأس الذهبية في 2017 والذي انتهى بفوز الولايات المتحدة 2-1.
ويواجه المنتخب الأمريكي جويانا وبنما وترينيداد ضمن المجموعة الرابعة في نسخة 2019 التي تقام في 15 يونيو/ حزيران الحالي في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.
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