الزرعوني: الجولف العربي يسير بقفزات عملاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عادل الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، عن أن الاتحاد الإقليمي تحت قيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، حقق قفزات عملاقة على طريق تحقيق استراتيجيته وخططه الطموحة حتى العام 2021.

وقال الزرعوني: «الاتحاد العربي للجولف يسير ومنذ بداية دورته الماضية، وبالتحديد في العام 2018 بخطى ثابتة نحو استشراق مستقبل اللعبة، بدايةً من قدرة الاتحاد على زيادة رقعة المنافسات وانتشار اللعبة عبر استحداث بطولات طالت للمرة الأولى تاريخياً شرائح عمرية غير مسبوقة، لكونه من الاتحادات الإقليمية القليلة التي نجحت في وضع خريطة طريق واضحة على صعيد استضافة البطولات وجدولتها حتى العام 2021، وانتهاءً بضم العنصر النسائي في تأكيد على أهمية المرأة في تطوير الرياضة العربية». وأضاف: «تحمل الدورة الحالية للاتحاد العربي استراتيجية طموحة، تركزت على سبعة عناصر غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الإقليمي، سواء على صعيد اعتماد نظام وقواعد وشروط إقامة البطولات العربية، وصولاً لتشكيل لجنة الحكام في الاتحاد، واعتماد النظام الأساسي للجنة الحكام للعمل به في كل البطولات، وانتقالاً لضم العنصر النسائي للعضوية عبر تشكيل اللجنة النسائية، وانتهاءً باستحداث بطولات طالت شرائح عمرية تحت 13 عاماً، وبطولة الرواد فوق ال 50 عاماً، التي ترافقت بإقامة بطولة «رايدر كب» وبرمجة كل البطولات حتى العام 2021».

وأكد الزرعوني أن هذه الخطط لم يكن لتتحقق من دون استراتيجية واضحة، وقال: «القيادة الحكيمة للشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بجانب التجاوب الكبير الملموس من كل الأعضاء في الاتحاد العربي، والمتعلقة بكيفية السير قدماً على صعيد توسيع رقعة انتشار اللعبة ووضع الأسس الصحيحة لمعالجة الصعاب التي تعانيها أغلبية الاتحادات بصورة تخدم تطوير اللعبة وتسهم في صناعة أبطال مستقبليين، وهو ما أكدته الاستراتيجية الطموحة لخطة 2021 عبر استحداث بطولات للأشبال تحت 13 عاماً على أن تقام مع بطولات المراحل السنية (الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15سنة) والفتيات سنوياً».