ميسي يتطلع للقب «كوبا أمريكا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي، أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بطموح دائم لإحراز أول لقب له مع منتخب بلاده، بعد إخفاقه في ثلاث مباريات نهائية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال في حديث مع شبكة «تي واي سي سبورتس» الرياضية التلفزيونية: «نذهب إلى كوبا أمريكا مع الرغبة الدائمة. الأرجنتين تقوم حالياً بمسيرة تجديد مع لاعبين شبان وجدد، بالنسبة للغالبية منهم، هذه هي أول بطولة رسمية، لكن هذا لا يمنع الأرجنتين من إحراز اللقب».

ولم يحصل المنتخب الأرجنتيني على أي لقب منذ 26 عاماً عندما توج ببطولة كوبا أمريكا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، خاض أربع مباريات نهائية في المسابقة ذاتها (2007 و2015 و2016) وكأس العالم 2014، علما بأن ميسي شارك في المباريات الثلاث الأخيرة.

وأضاف ميسي: «منذ زمن طويل، لم تفز الأرجنتين بكوبا أمريكا، ونريد الاحتفال من جديد، نريد اللقب».