شباب الأهلي مهتم بلوكاس مينوسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ذكر موقع «tyc» الرياضي الأرجنتيني أن نادي شباب الأهلي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس مينوسي صاحب ال 26 عاماً، والذي يطلب ناديه تيجري الذي هبط إلى الدرجة الثانية ثلاثة ملايين دولار مقابل الاستغناء عنه.

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ويبحث «الفرسان» عن التعاقد مع مينوسي الذي ينال استحسان وإعجاب المدير الفني رودولفو أروابارينا خاصة في ظل قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز فوق المستطيل الأخضر.

ولن يكون التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني سهل المنال، خاصة بعدما حصل اللاعب على العديد من العروض المغرية خاصة من الدوري المكسيكي.

ولا يزال المدرب أروابارينا مع الكادر الإداري في مهمة البحث عن مهاجم قادر على أن يكون علامة فارقة في الشق الهجومي، أما على صعيد اللاعبين المواطنين، فقد فتحت الإدارة باب التفاوض من أجل الاستغناء عن بعض اللاعبين حيث بات وليد عمبر قريباً من الانضمام إلى اتحاد كلباء، كما تم وضع لائحة تزيد على 5 لاعبين ممن لم يجدوا فرصة في الموسم الماضي من أجل الاستغناء عن خدماتهم، سواء بانتقال نهائي أو بنظام الإعارة.