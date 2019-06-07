باسم مرسي ينتظر رد الزمالك للعودة إلى الفريق خلال الموسم المقبل

صدى البلد
اجتمع باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتهى إعارته لسموحة مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى، لتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.
ويواجه باسم مرسى صعوبة كبيرة في العودة للفريق الأبيض خاصة بعد عودة المهاجم الصاعد مصطفى محمد بعد نهاية فترة إعارته لطلائع الجيش، كما دخل الأبيض فى مفاوضات مع أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدورى لضمه فى فترة الانتقالات القادمة.
وينتظر مرسي رد الزمالك النهائي حول موقفه بعد الجلسة التى عقدها مع تيجانا وذلك لتحديد وجهته...
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