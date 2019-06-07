بالصور.. أول لقطات لأحمد أحمد رئيس الكاف عقب التحقيق معه بفرنسا .. وظهور خاص لهاني ابو ريدة

مصراوي

أنتهى التحقيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ساعة متأخرة من مساء الخميس من قبل السلطات الفرنسي.

وظهر أحمد أحمد في مقر إقامته رفقة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى محاميه.

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وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.

ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد...