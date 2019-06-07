أزمة عنيفة تضرب الزمالك قبل استئناف الدوري

صدى البلد
دخل نادي الزمالك في أزمة كبيرة قبل استئناف بطولة الدوري الشهر المقبل بعد توقف المسابقة لظروف إقامة أمم أفريقيا 2019 في مصر حيث يرغب أكثر من لاعب بالفريق في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية بعد تلقيهم عروض خارجية وأبرزهم محمود عبد المنعم كهربا وحمدي النقاز.
ويرفض اللاعبون الانتظار إلى ما بعد نهاية بطولة الدوري في نهاية يوليو المقبل خاصة أن كل الأندية وقتها ستكون انتهت من الصفقات ولن تصبر عليهم بل وخاضت فترة الإعداد والموسم سيبدأ بعدها بفترة وجيزة.
الزمالك يحاول الإبقاء على كل النجوم إلى ما بعد نهاية الدوري...
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