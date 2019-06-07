رد ناري من محمد صلاح على متهميه بالغرور

صدى البلد سخر النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر من مهاجميه وأصحاب شائعات تتهمه بالغرور، بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك. ونشر محمد صلاح عبر موقع تبادل الصور انستجرام صورة ساخرة ليشن بها هجوما ناريا على منتقديه. جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض لهجوم خلال إجازة العيد؛ بسبب عدم تقبله التجمهر أمام منزل عائلته ومنعه من النزول لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

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