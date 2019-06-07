شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى حرس الحدود بعد البقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى حرس الحدود صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق عقب البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل والمنافسة الشرسة التى شهدها خلال مباريات الدور الثانى من عمر الدورى . تعادل حرس الحدود مع نظيره الزمالك بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكسب الإسكندرية ليضمن الفريق البقاء فى الدوري رسميًا. Advertisements واحتل فريق حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة .

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