شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطير إلى البوسنة استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب السلة للناشئين إلى البوسنة لإقامة معسكر خارجى استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية والتى تستضيفها مصر الشهر الجارى .
ومن المقرر أن يستمر المعسكر 7 أيام، ويرأس البعثة هناك رفيق يوسف المدير الفنى، والجهاز المعاون له ويضم أحمد عبد الوهاب، وإيهاب صلاح، بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم علاج طبيعى.
وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبًا وهم مؤمن طارق خيرى، وأحمد محمد يحيى، وعمر محمد جابر الدياسطى، ومروان طارق محمد، وأسر محمد جودة، وأحمد ياسر ريحان، وبلال محمد عبد المطلب، ومحمود وليد عبد المحسن، وعبد الله ناصر، وعلى أحمد وحيد، وعمر سعد، وابراهيم محمد محرم، وكريم وليد ابو سريع، محمد على عبد المنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر السلة يطير إلى البوسنة استعدادًا للبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.