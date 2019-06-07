شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطير إلى البوسنة استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب السلة للناشئين إلى البوسنة لإقامة معسكر خارجى استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية والتى تستضيفها مصر الشهر الجارى .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر 7 أيام، ويرأس البعثة هناك رفيق يوسف المدير الفنى، والجهاز المعاون له ويضم أحمد عبد الوهاب، وإيهاب صلاح، بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم علاج طبيعى.

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وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبًا وهم مؤمن طارق خيرى، وأحمد محمد يحيى، وعمر محمد جابر الدياسطى، ومروان طارق محمد، وأسر محمد جودة، وأحمد ياسر ريحان، وبلال محمد عبد المطلب، ومحمود وليد عبد المحسن، وعبد الله ناصر، وعلى أحمد وحيد، وعمر سعد، وابراهيم محمد محرم، وكريم وليد ابو سريع، محمد على عبد المنعم.