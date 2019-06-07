شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك بصورة عبر سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، الجدل فى الساعات الأخيرة بعد نشره صوره عبر تطبيق "سناب شات" مع عبد الله شرف الدين عضو شرف نادى اتحاد جدة السعودى.



الصورة التى نشرها كهربا

وربطت جماهير الزمالك بين الصورة التى نشرها كهربا وبين رغبته فى العودة إلى الدورى السعودى حيث سبق وتفاوض شرف الدين مع إدارة الزمالك على انتقال اللاعب إلى النادى السعودى فى وقت سابق عندما تم إعارته من القلعة البيضاء للاتحاد السعودى حيث موسمين مع اتحاد جدة، على سبيل الإعارة شهدت مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016- 2017، و2017-2018.

يذكر أن إدارة الزمالك رحبت باحتراف كهربا مجددا فى الموسم الجديد بشرط وصول عرض رسمى له يتناسب مع متطلبات النادى الأبيض وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشف أن كهربا بات مرشحاً للعودة إلى صفوف اتحاد جدة السعودى بداية من الموسم الجديد.