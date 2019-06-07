شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة كوماسى تقتل فرحة الفراعنة بالعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت بعض المباريات على مستوى الكرة المصرية سواء أندية أو منتخبات دور البطولة فى تصدير حالة من النكد لعشاق الكرة فى الأعياد لتصيب أنصار الساحرة المستديرة بصدمة أنستهم فرحة العيد.

فضيحة كوماسى

سيطرت مشاعر الإحباط والصدمة على جموع مشجعي الكرة فى المحروسة فى أول أيام عيد الأضحى لعام 2013 بعد هزيمة الفراعنة بستة أهداف لهدف أمام منتخب غانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم البرازيل 2014، ما جعل فرصة مصر فى الوصول للمونديال مستحيلة.

ففى مدينة كوماسى الغانية، خسر منتخب مصر بستة أهداف لهدف وحيد أمام منتخب غانا فى ذهاب الدور النهائى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وهذه الهزيمة هى الأسوأ لمنتخب مصر منذ الهزيمة 1/5 أمام السعودية في كأس القارات العام 1999.

وخرج آلاف المصريين إلى الشوارع لمشاهدة المباراة معربين عن الأمل بانتصار مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وعلى وقع الألعاب النارية، ألهبت مجموعة من الشباب المشجعين باستخدام طبلة عملاقة، ليهتف الجميع خلفهم "مصر.. مصر".

والأجواء التي بدت احتفالية كانت تنتظر نصرًا ما، إلا أن الحماس سرعان ما تحول إلى صمت ووجوم مع توالي دخول الأهداف مرمى منتخب مصر، ولم تتأهل مصر لكأس العالم منذ عام 1990 الذي استضافته إيطاليا.