شكرا لقرائتكم خبر عن سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتاد النادى الأهلى إسعاد جماهيره فى الاعياد حيث تخصص المارد الأحمر فى تحقيق انتصارات هامة نستعرض أشهرها فى السطور التالية .. *الأهلى 2-0 الشمس فى مسابقة كأس مصر فاز الاهلى على الشمس بهدفين دون رد فى أيام العيد موسم 90 . *الأهلى 3-0 دمنهور *الأهلى 3-0 دمنهور فى موسم 92 وفى أول أيام العيد فاز الأهلى على دمنهور بثلاثية دون رد عن طريق أيمن شوقى الذى سجل هاتريك . *الاهلى 3-0 غزل المحلة وفى مارس 95 وبثالث أيام العيد فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثية لحسام حسن وأحمد فليكس . *الاهلى 6-0 الالومنيوم وفى رابع أيام العيد موسم 96 سحق فريق الاهلى نظيره الالومنيوم بنصف دستة أهداف سجله منها حسام حسن هدفين وكل من رضا عبد العال وأحمد فيلكس وهشام حنفى وهادى خشبة هدفاً . *الاهلى 5-0 الاسكان فى موسم 98 فاز الاهلى على الاسكان بخماسية دون رد فى ثانى أيام العيد بمسابقة كأس مصر . Advertisements *الأهلى 2-1 القناة وفى ليلة عيد الفطر موسم 99/ 2000 هزم الأهلى نظيره القناة بهدفين مقابل هدف عن طريق على ماهر وسيد عبد الحفيظ . *الأهلى 1-0 سوهاج وفى ليلة عيد الفطر موسم 2001 فاز الاهلى على سوهاج بهدف خالد بيبو . *الأهلى 4-0 الترسانة وفى أول أيام عيد الفطر موسم 2003/2004 فاز الاهلى على الترسانة برباعية دون رد سجلها سيد عبد الحفيظ وياسر رضوان ووليد صلاح الدين وأحمد بلال . *الأهلى 1-0 المنصورة وفى ثالث أيام العيد موسم 2003-2004 فاز الاهلى على المنصورة بهدف دون رد سجله محمد فضل . *الاهلى 6-0 الاتحاد السكندرى وكان الاهلى على موعد مع السداسية الثانية فى أيام العيد حينما دك شباك زعيم الثغر بسداسية دون رد موسم 2005 فى ثانى أيام عيد الفطر .

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