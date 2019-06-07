شاهد بعيون سوبر كورة.. رقص صلاح محسن فى حفل زفافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة"، أول صور من حفل زفاف صلاح محسن مهاجم الأهلى الحالى وإنبى السابق وحرص عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى على حضور حفل الزفاف لتقديم التهنئة للاعب.

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