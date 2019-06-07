شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لهذا السبب معروف يوسف محروم من العودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن صعوبة عودة النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق الكروى، المعار لنادي الشرطة العراقى خلال الموسم المقبل.

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