شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق محمد رئيسا لبعثة الجودو فى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين تكليف مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد ، برئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى معسكر الإعداد المقرر إقامته بكرواتيا . ويعسكر منتخب الجودو فى كرواتيا فى الفترة من 9 إلى 19 يونيو الجارى استعدادا للمشاركة فى الجائزة الكبرى بكندا الشهر المقبل. وتضم قائمة الجودو فى المعسكر كلاً من محمد عبد الموجود وأحمد على ومحمد محيى على عيد ومحمد عبد العال وعبد الرحمن محمد وحاتم عبد الآخر وأحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.

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