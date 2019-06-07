شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغلق باب ضم مدافع جديد بعد عودة أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو نادى إنبى، الباب أمام ضم مدافع جديد للفريق البترولى فى الموسم المقبل، بعد استعادة خدمات أسامة جلال الذى انتهت إعارته لنادى مصر المقاصة خاصة بعدما تألق الأخير مع الفريق الفيومى.

وبعودة أسامة جلال أصبح الفريق البترولى يمتلك مجموعة جيدة من المدافعين وهم رامى صبرى وأحمد صابر بجانب إبراهيم يحيى وصلاح سليمان الذى سيعود للبترولى فى الموسم الجديد بعد نهاية برنامجه التأهيلى عقب الجراحة التى أجراها فى الرباط الصليبى.

وسيعقد على ماهر المدير الفنى لإنبى، الأسبوع المقبل، اجتماعا مع إدارة إنبى لوضع خريطة الموسم الجديد سواء الخاصة بالصفقات الجديدة أو الراحلين عن الفريق.