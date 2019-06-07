اتحاد الكرة يوضح سبب تواجد أبو ريدة مع أحمد أحمد بعد التحقيقات مع الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استعرض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأمم إفريقيا خلال اجتماع يوم الخميس في باريس.

وأوضح الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوم الخميس: "عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعًا اليوم بمقر إقامته في باريس مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الإفريقي."

وتابع: "تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسًا للفيفا."

واختتم بيان اتحاد الكرة قائلًا: "جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده."