بالصور.. أول ظهور لأحمد أحمد رئيس الكاف عقب التحقيق معه بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنتهى التحقيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ساعة متأخرة من مساء الخميس من قبل السلطات الفرنسي.

وظهر أحمد أحمد في مقر إقامته رفقة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى محاميه.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.

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ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.