في مباراة ماراثونية.. هولندا تضرب انجلترا بثلاثية وتواجه البرتغال في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استطاع منتخب هولندا العودة من التأخر بهدف أمام انجلترا لفوز بثلاثية في مباراة امتدت 120 دقيقة في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

منتخب هولندا ضرب بذلك موعدًا أمام نظيره البرتغالي في نهائي البطولة.

وتقدم منتخب انجلترا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه راشفورد قبل أن يتعادل ماتياس دي ليخت في الدقيقة 73.

ليلجأ الفريقين لشوطين إضافيين سجل كايل ووكر بالخطأ في مرماه بعد مرور 7 دقائق من عمر الشوط الإضافي الأول قبل أن يُسجل كوينسي بروميس الثالث في الدقيقة 114.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

انطلاق المباراة:

وفي الدقيقة 31 سدد راشفورد ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي على يسار سيليسين حارس منتخب هولندا متقدمًا لفريقه.

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب انجلترا بهدف نظيف.

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انطلاق الشوط الثاني

وفي الدقيقة 73: سجل ماتياس دي ليخت هدف التعادل لهولندا.

انتهاء المباراة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والفريقيان يلجأن لشوطين إضافيين.

انطلاق الشوط الإضافي الأول:

وفي الدقيقة 97: سجل كايل ووكر هدفًا في مرماه بالخطأ.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني:

وفي الدقيقة 114 كوينسي بروميس يُسجل الثالث لهولندا ويقرب منتخب الطواحين من النهائي أمام البرتغال.

انتهاء المباراة بفوز هولندا بثلاثية مقابل هدف.

بذلك أصبح النهائي بين هولندا والبرتغال.