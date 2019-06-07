مبابي ينشر رسالة دعم لنيمار

نشر مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رسالة دعم لنيمار زميله في الفريق، بعدما أعلن عن غياب اللاعب البرازيلي عن بطولة كوبا أمريكا 2019 بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال المواجهة الودية أمام المنتخب القطري.

كتب اللاعب تغريدة على حسابه بتويتر، كانت مصحوبة بالعلمين الفرنسي والبرازيلي: “هذا خبر حزين بالنسبة لك يا أخي، فأنا أعلم كم كانت هذه المسابقة في غاية الأهمية بالنسبة لك، ولكنك ستعود أقوى مما كنت، احتفظ بابتسامتك فهي ستجعلك دائماً قوياً”.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، غياب النجم نيمار عن بطولة كوبا أمريكا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ودية بلاده.

وذكر الاتحاد في بيان: “بعد تعرضه لالتواء في الكاحل الايمن خلال مباراة الأربعاء، خضع نيمار لفحوصات أظهرت تمزق أربطة الكاحل”.

وتابع: “نظراً لخطورة الإصابة لن يحظى نيمار بالظروف البدنية، ولا الوقت الكافي للمشاركة في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل”.