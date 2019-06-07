آخر المستجدات بشأن المفاوضات مع ميدو لتدريب مصر المقاصة

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن أحمد حسام ميدو، لم يوقع على عقود تدريبه للفريق حتى الآن.

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية، أن كل ما أشيع عن تواجد ميدو اليوم في مقر النادي للتوقيع ليس صحيح وأنه متواجد حاليا في الجونة وليس القاهرة.

وتابع: “ميدو ضمن المدربين المرشحين بشكل قوي لتدريب الفريق الموسم المقبل ولكن لم يتم حسم أمر تدريبه للفريق حتى الآن”.

وأضاف: “هناك أكثر من مدرب مصري آخر يتم التفاوض معه حاليا ومدرب آخر برتغالي، وسيتم الإعلان بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل”.