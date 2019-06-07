اليوم.. بعثة مصر تحت 16 سنة سلة تتجة إلى البوسنة

تغادر فجر اليوم بعثة منتخب مصر تحت 16 عام متوجهة إلى دولة البوسنة للإنتظام في معسكر مغلق خلال الفترة من 7 يونيو لـ 14 من الشهر نفسه.

وضمت بعثة المنتخب بقيادة المدير الفني الدكتور رفيق يوسف 14 لاعب وهم: أحمد محمد يحيي - مؤمن طارق خيري -

محمود وليد عبد المحسن - كريم وليد أبو سريع - علي أحمد وحيد "الأهلي" عمر محمد جابر - مروان طارق محمد علي - محمد علي عبد المنعم "الاتحاد" إبراهيم محمد نبيل - أحمد ياسر أحمد -عمر سعد محمد "سبورتنج" آسر محمد جودة "سموحة" بلال عبد المطلب "الجزيرة" عبد الله ناصر محمد "الشمس" وغادرت البعثة بجهاز فني ضم كلًا من رفيق يوسف مديرًا فنيًا واحمد محمد عبد الوهاب مدربًا وإيهاب صلاح عبد الله مخططًا للأحمال ومصطفى إبراهيم طبيب العلاج الطبيعي.

ويخوض المنتخب معسكره استعدادًا لخوض البطولة العربية المقامة في القاهرة من 18 لـ 25 يونيو الجاري.