اليوم.. بعثة مصر تحت 16 سنة سلة تتجة إلى البوسنة

تغادر فجر اليوم بعثة منتخب مصر تحت 16 عام متوجهة إلى دولة البوسنة للإنتظام في معسكر مغلق خلال الفترة من 7 يونيو لـ 14 من الشهر نفسه.
وضمت بعثة المنتخب بقيادة المدير الفني الدكتور رفيق يوسف 14 لاعب وهم: أحمد محمد يحيي - مؤمن طارق خيري -محمود وليد عبد المحسن - كريم وليد أبو سريع - علي أحمد وحيد "الأهلي" عمر محمد جابر - مروان طارق محمد علي - محمد علي عبد المنعم "الاتحاد" إبراهيم محمد نبيل - أحمد ياسر أحمد -
ويخوض المنتخب معسكره استعدادًا لخوض البطولة العربية المقامة في القاهرة من 18 لـ 25 يونيو الجاري.
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