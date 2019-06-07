الزمالك ينفي وجود مفاوضات لضم محمود كهربا

نفي مسئولو نادي الزمالك وصول أي عروض احتراف لأي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم ومن بينهم محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الحالي. المنعم كهربا في الوقت الحالي. وكانت أنباء قد ترددت عن تلقى كهربا عرضا من اتحاد جده السعودي على خلفيه صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن جلسه عقدت بين اللاعب وعبد الله شرف عضو مجلس إدارة شرف اتحاد جده السعودي

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