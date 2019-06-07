رئيس الكاف يستعرض استعدادات تنظيم الأمم الأفريقية

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية فيحضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي.
واستعرض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو
جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.
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