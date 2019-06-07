عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي. حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي. Advertisements واستعرض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي ، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا . جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكاف يستعرض استعدادات تنظيم الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.