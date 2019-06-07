بعد احتجازه لمدة ساعات .. إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أخلت السلطات الفرنسية سبيل الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتجازه لمدة ساعات للتحقيق في اتهامات فساد خاصة بتقاضي عمولات لفسخ عقد الرعاية مع شركة

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وخرج أحمد أحمد من مقر التحقيق في فرنسا وعاد إلى فندق الإقامة ويحضر افتتاح كأس العالم للسيدات في فرنسا

غداً الجمعة بشكل طبيعي على أن يغادر إلى القاهرة الأحد المقبل.

وتواجد رئيس كاف في مقر إقامته في فرنسا برفقة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بعد أن تأخر إخلاء سبيله لرفضه الإدلاء بأقواله لحين حضور المحامي السويسري الخاص به