- 1/3
- 2/3
- 3/3
أخلت السلطات الفرنسية سبيل الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتجازه لمدة ساعات للتحقيق في اتهامات فساد خاصة بتقاضي عمولات لفسخ عقد الرعاية مع شركة"بوما" للملابس الرياضية.
وخرج أحمد أحمد من مقر التحقيق في فرنسا وعاد إلى فندق الإقامة ويحضر افتتاح كأس العالم للسيدات في فرنسا
وتواجد رئيس كاف في مقر إقامته في فرنسا برفقة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بعد أن تأخر إخلاء سبيله لرفضه الإدلاء بأقواله لحين حضور المحامي السويسري الخاص به
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتجازه لمدة ساعات .. إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.