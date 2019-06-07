شاهد.. الترجي والصفاقسي اثارة ومشاهد تمثيلية لموقعة الوداد

شهدت مواجهة الترجي والصفاقسي اليوم" الخميس"في نصف نهائي كأس تونس أحداثا مثيرة وتراجيدية في نفس الوقت بسبب احتفال الفريقين خاصة صاحبي هدفي اللقاء بطريقتهما الخاصة.

جاءت بداية الاثارة مع هدف الترجي في الدقيقة 60 لطه ياسين الخنيسي والذي عبر عن فرحته بالهدف باحتفال الـ"VAR" بالتوجه الى تقنية الفيديو لحسم القرار النهائي، في اسقاط

بأن الفار سيؤكد صحة هدفه، وهجاء ايضا لجماهير الصفاقسي التي تحلم بالإحتكام للفارلإلغاء الهدف..!

استهجنت جماهير الصفاقسي احتفال الخنيسي بغضب ،وألقت بعبوات غازية بلاستيكية على اللاعب عند احتفاله بالهدف وطريقته المجنونة.

وحاول الخلوق معين الشعباني مدرب الترجي تخفيف حدة اثارة الجماهير ويؤكد أن

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الاحتفال ليس ضد الجماهير الصفاقسية.

وزاد اللقاء اثارة مع هدف التعادل للصفاقسي في الدقيقة 70 للاعب فراس شواط، ليرد بنفس الاحتفال مع الإشارة إلى عينيه كأنه أصيب بالعمى ، مع إشارات لراية المساعد التي انقذت الترجي من هدف صحيح في لقاء الوداد ليثير جماهير الترجي التى وصلت لذروة الإشتغال والغيظ.

كان الصفاقسي قد اطاح بالترجي من نصف نهائي كأس تونس بركلات الترجيح 4-2 ليواجه النجم الساحلي في نهائي البطولة.