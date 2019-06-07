وزير الرياضة يهنئ منتخب رفع الاثقال لحصوله على ٥ ذهبيات ببطولة العالم للناشئين

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، وذلك بعد تحقيق منتخب مصر ل ٥ ميداليات ذهبية وفضية واحدة في بطولة العالم للناشئين تحت ٢٠ سنة والمقامة حاليا بدولة فيجي، خلال الفترة من ١ الي ٨ يونيو الجاري.

حيث حقق اللاعب أحمد سيد

عاشور المركز الاول بحصوله على ٣ ذهبيات،فيما حققت اللاعبة رانيا محمود عزت المركز الاول بحصولها على ذهبيتين، وفضية واحدة، فيما حقق اللاعب عبدالله جلال المركز السادس.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين، الذين حققوا إنجازا جديدا يحسب لمصر في

لعبة رفع الاثقال، معربا عن سعادته الكبيرة بما يحققه الاتحاد المصري لرفع الاثقال من تطوير دائم للعبة سواء من ناحية الفنية او الادارية وبذلهم الجهد من اجل إعداد أبطال مصر بشكل علمي وممنهج.

وأكد أشرف صبحي أن هؤلاء اللاعبين هم إمتداد للمسيرة الناجحة التي بدأها البطل الاوليمبي محمد إيهاب، والبطلة الأوليمبية سارة سمير والذين نسعد بهم جميعا وننتظر منهم ذهبية طوكيو ٢٠٢٠.