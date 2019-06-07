رياضة | الزمالك يحدد سعر رحيل كهربا للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد سعر رحيل كهربا للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن مرتضى منصور رئيس الزمالك إشترط الحصول على 2 مليون يورو من اتحاد جدة للموافقة علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

واشارت التقارير إلى أن اتحاد جدة يريد ضم كهربا لتعويض غياب نجمهم الأول فهد المولد عقب إيقافه لمدة عام بسبب تعاطيه للمنشطات.