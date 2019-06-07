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رياضة | برشلونة يحدد صفقته القادمة

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أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن مسئولو نادي برشلونة يسعون بقوة للتعاقد مع لاعب نادي ارسنال الانجليزي، الدولي البوسني سياد كولاسيناك.

 

ويريد النادي الكاتلوني ضم اللاعب ليكون بديلا لجوردي ألبا الذي ليس له بديل حقيقي.

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ويتمتع كولاسيناك بإمكانيات ممتازة في الأدور الهجومية، ولكن يعيبه المستوى غير المقنع في الأدوار الدفاعية.

 

يذكر أن كولاسيناك البالغ من العمر 25 عاماً، قد إنضم إلى ارسنال في صيف 2017 قادماً من نادي شالكة الألماني في صفقة إنتقال حر.

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